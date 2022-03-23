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"Рубин" не исключает, что Кварацхелия продолжит карьеру в Грузии

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов не исключил, что полузащитник команды Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в Грузии.
Фото: Getty Images
— Вполне допускаю, что Хвича будет играть в "Динамо-Батуми", ФИФА же предоставила им такую возможность. Может, он и останется в "Рубине", я не могу вам ответить на этот вопрос, — приводит слова Сайманова Sport24.

21-летний Кварацхелия играет за казанскую команду с 2019 года. В нынешнем сезоне грузинский полузащитник в 22 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал пять голевых передач. Соглашение Кварацхелии с "Рубином" истекает в 2024 году.

Источник: расположение "Рубина" покинули абсолютно все легионеры


Теги: Рубин Динамо Батуми Кварацхелия Сайманов
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