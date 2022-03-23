— Не совсем согласен с решением РФС отклонить вопрос о расширении Премьер-Лиги, но здесь нужно понимать все причины. Может, у них есть на это какие-то основания, — приводит слова Гаджиева "Чемпионат".
Ранее СМИ сообщили, что Исполком Российского футбольного союза (РФС) сегодня, 23 марта, не стал вводить предложение от клубов Российской Премьер-Лиги по расширении чемпионата страны по футболу с 16 до 18 команд.
Гендир "Рубина": победители ФНЛ могут не пройти требования лицензирования
Гаджиев прокомментировал решение РФС по расширению РПЛ
Российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал отказ РФС расширять РПЛ до 18 команд.
Фото: Getty Images