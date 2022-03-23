— Решение не принято. Надо дождаться решения CAS в мае. Никто не знает, что, будет в будущем, — цитирует Федуна "Чемпионат".
Напомним, ранее стало известно, что Исполком РФС пока не принял решение о расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, которые предложили клубы лиги.
Гаджиев прокомментировал решение РФС по расширению РПЛ
Исполком РФС отклонил расширение РПЛ до 18 клубов и мораторий на вылет. И подал заявку на проведение Евро?!!
Федун объяснил, почему РФС решил не расширять РПЛ до 18 команд
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал решение РФС не расширять РПЛ до 18 команд.
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