— Я считаю, что это правильно. Будет хорошая конкуренция, будет борьба. На данный момент я считаю, что не нужно ничего менять, — цитирует Колыванова "Газета.Ru"
Ранее решение о расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд было отложено Исполкомом РФС. Оно может быть принято в конце нынешнего сезона.
Смородская: некоторые команды на грани снятия с чемпионата. О каком расширении может идти речь?
Колыванов — о расширении РПЛ: на данный момент я считаю, что не нужно ничего менять
Российский специалист Игорь Колыванов высказался о решении РФС отложить вопрос с расширением РПЛ.
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