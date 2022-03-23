— Оставить в РПЛ 16 команд — правильное решение. Правило вылета из РПЛ и повышения в классе двух команд из ФНЛ должно оставаться, даже если будет принято решение о расширении лиги до 18 команд, в соответствии с регламентом, — приводит слова Еремякина Sport24.
"Оренбург" после 28 матчей в Футбольной национальной лиге занимает в турнирной таблице первое место с 59 очками, опережая "Факел", у которого также игра в запасе, на семь очков.
Колыванов — о расширении РПЛ: на данный момент я считаю, что не нужно ничего менять
Президент "Оренбурга": оставить в РПЛ 16 команд — правильное решение
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин прокомментировал решение РФС приостановить вопрос о расширении РПЛ.
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