— В этой ситуации, которая сейчас сложилась, нестабильной и для сборной, и для клубов, принимать что-то новое — это очень сложный процесс. Нужно сохранить то, что есть, и стабилизировать ситуацию, — приводит слова Гладилина "Газета.Ru".
Ранее Российский футбольный союз принял во внимание предложение Российской Премьер-Лиги о возможном расширении лиги до 18 команд. По словам генерального директора "Зенита" Александра Медведева этот вопрос может быть рассмотрен в конце сезона.
Колыванов — о расширении РПЛ: на данный момент я считаю, что не нужно ничего менять
Экс-тренер "Спартака" Гладилин высказался о решении РФС по вопросу расширения РПЛ
Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин высказался о решении РФС отложить вопрос о расширении РПЛ.
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