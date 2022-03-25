"Есть непробиваемая константа, которая не зависит ни от каких внешних факторов. Это судейство. Многие удивлялись и не могли разгадать парадокс: почему в Лиге Европы "Спартак" играл хорошо, а в российском чемпионате результаты посредственные? Причин много, но одна из них до банальности проста: европейские турниры не судят Ивановы и Мешковы", - написала Салихова в своей колонке "СЭ".
Напомним, московский "Спартак" не сумел пройти квалификацию к Лиге чемпионов и осенью выступал на групповом этапе Лиги Европы. В квартете с "Наполи", "Лестером" и "Легией" красно-белые в 6 матчах набрали 10 очков и заняли первое место. "Спартак" напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где должен был сыграть с немецким "Лейпцигом". Но УЕФА отстранил российские клубы от турниров под своей эгидой, "Лейпциг" автоматический вышел в четвертьфинал.
В Российской Премьер-лиге "Спартак" идет на 9-м месте, набрав в 22 матчах 27 очков.
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Салихова: "Спартак" играл хорошо в Европе, потому что там не судят Ивановы и Мешковы
Супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова оценила судейство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"