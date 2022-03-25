- Ваноли и его помощники уже прилетели в Москву, всё хорошо. Настроение у них в порядке, тренерский штаб полностью готов к работе с командой, - передает слова Д'Амико Sport24.
2 апреля "Спартак" сыграет на выезде с "Локомотивом" в рамках 23 тура Российской премьер-лиги. После 22 туров красно-белые занимают девятую строчку турнирной таблицы с 27 набранными очками. Под руководством Паоло Ваноли "Спартак" набрал 4 очка в 4 матчах РПЛ, а также успешно прошел стадию 1/8 финала Кубка России.
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Агент Ваноли: Паоло и его помощники прилетели в Москву, настроение в порядке
Агент главного тренера "Спартака" Паоло Ваноли Андреа Д'Амико рассказал о возвращении итальянца и его штаба в Россию после выходных дней.
Фото: РПЛ