— К сожалению, я расцениваю этих вратарей как средних. Максименко — в принципе еще молодой парень, который может созреть.
К большому сожалению, нынешние вратари играют с огромными ошибками, но это школа, — приводит слова Ловчева "СЭ".
24-летний Максименко в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах во всех турнирах, пропустив в них 29 мячей и четырежды сыграв "на ноль".
27-летний Селихов в 14 матчах во всех турнирах пропустил 17 голов и дважды сыграл "на ноль".
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Ловчев: расцениваю Максименко и Селихова как средних вратарей
Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о вратарях "Спартака" — Александре Максименко и Александре Селихове.
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