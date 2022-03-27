Кавазашвили: Бакаев - лучший игрок "Спартака" последних двух лет. Он заиграл бы и в Италии

Накануне появилась информация, что Бакаев мог перейти зимой в "Сассуоло".
"Думаю, что Бакаев заиграл бы в той же самой Италии. Зелимхан очень талантливый футболист. Этот игрок единственный в "Спартаке", который является лучшим из лучших за последние два года.
Если сейчас поступит предложение от хорошего европейского клуба Италии, Испании, Германии, то он уйдет. В "Спартаке" его полностью не используют. Странно, что такой игрок иногда даже в запасе сидит", - сказал Кавазашвили.
Полузащитник Зелимхан Бакаев в текущем сезоне провел 27 матчей во всех турнирах, на его счету 1 гол и 6 результативных передач. Всего за красно-белых 25-летний футболист провел 96 матчей и забил 12 мячей. Контракт Бакаева со "Спартаком" рассчитан до лета 2022 года, портал transfermarkt оценивает его стоимость в 5 млн евро.
Источник: РБ Спорт
Источник: Бакаев мог перейти зимой в "Сассуоло"
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Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном переходе полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в европейский клуб.
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