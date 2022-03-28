— Их давно уже поменяли бы на других, если бы они не устраивали клуб. В некоторых моментах они просто ничего не могут сделать, так как вся оборона тоже не блещет своей игрой, — приводит слова Гаврилова РБ Спорт.
24-летний Максименко — воспитанник "Спартака". В 18 матчах во всех турнирах вратарь пропустил 29 голов и четырежды ушёл с поля без пропущенного мяча.
27-летний Селихов занимался как в академии красно-белых, так и "Зенита". Он вернулся в "Спартак" в 2017 году, перейдя из "Амкара". В текущем сезоне Селихов в 14 матчах пропустил 17 голов и дважды сыграл "на ноль".
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"Вся оборона тоже не блещет своей игрой". Гаврилов вступился за Селихова и Максименко
Экс-футболист "Спартака" Юрий Гаврилов высказался о вратарях команды Александре Селихове и Александре Максименко.
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