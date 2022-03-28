— Да, я перешел в "Спартак" и представляю, как это выглядит. Но теперь смотрю на это не так, как смотрел бы раньше. Хочу расти как игрок, а от прочих вещей абстрагируюсь, — приводит слова Чернова Sport24.
26-летний Чернов с лета 2019 года выступал в составе самарских "Крыльев Советов". В "Спартак" футболист перешёл в зимнее трансферное окно. За красно-белых Чернов провёл 12 минут на поле в одном матче.
Источник: в "Спартак" вернулся скаут, который привел в клуб Игнатова и Шитова
Воспитанник ЦСКА рассказал, почему согласился на переход в "Спартак"
Защитник "Спартака" Никита Чернов, являющийся воспитанником ЦСКА, рассказал о переходе в стан заклятого соперника "армейцев".
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