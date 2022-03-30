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Министр спорта РФ: нужно установить минимальную зарплату спортсменам, а остальные доходы заложить в премиальные

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин предложил новую систему зарплат для местных спортсменов.
Фото: ТАСС
— Потолок зарплат в этих сложных условиях может дать понять нашим ведущим спортсменам, что нужно быть поскромнее и не ориентироваться на Запад. Нужно установить минимальную зарплату, а остальные доходы можно заложить в премиальные, — приводит слова Матыцина "Известия".

Напомним, ранее известные спортивные деятели предлагали российским футболистам пойти на снижение зарплаты. Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов выдвигал предложение, чтобы ограничить зарплату для игроков моложе 21 года.


Теги: Матыцин
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