Роднина: в России популярность футбола преувеличена. Это не спорт номер один

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина не считает футбол главным видом спорта в России.

Фото: ТАСС





Завтра, 31 марта, состоится конгресс ФИФА, на котором может быть поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС из Международной федерации футбола.



"Может быть, футбол перестанет финансироваться в таком объеме. Уменьшатся ли зарплаты игроков? Ну, даже если уменьшатся, разве люди от этого будут лучше жить? Не надо в чужой карман смотреть.



В России популярность футбола преувеличена. Это не спорт номер один в стране. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют", - приводит слова Родниной



провела на прошлой неделе учебно-тренировочный сбор в Москве, в рамках которого состоялся тренировочный матч с молодежкой.



Роднина: футбол в России не стал игрой, которую смотрят всей семьей В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных соревнований под своей эгидой. РФС оспорил эти решения в Спортивном арбитражном суде, но CAS оставил бан от организаций в силе, а также отказал в переносе стыкового матча России с Польшей в отборе к ЧМ-2022.Завтра, 31 марта, состоится конгресс ФИФА, на котором может быть поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС из Международной федерации футбола."Может быть, футбол перестанет финансироваться в таком объеме. Уменьшатся ли зарплаты игроков? Ну, даже если уменьшатся, разве люди от этого будут лучше жить? Не надо в чужой карман смотреть.В России популярность футбола преувеличена. Это не спорт номер один в стране. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют", - приводит слова Родниной Sport24 Сборная России провела на прошлой неделе учебно-тренировочный сбор в Москве, в рамках которого состоялся тренировочный матч с молодежкой.