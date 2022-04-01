— Мы уже знали, что уйдет Жиго. Он был фундаментальным игроком "Спартака" на протяжении многих лет. Айртон? Уходит и уходит — что теперь сделаешь? Он не был определяющим игроком для команды. Сейчас игру "Спартака" определяют не легионеры, — приводит слова Шикунова "Спорт день за днем".
28-летний Жиго выступает за московскую команду с 2018 года. В зимнее трансферное окно бельгийский защитник был продан в "Марсель", а затем взят в аренду до конца сезона. В текущей кампании Жиго в 28 матчах во всех турнирах забил гол и отдал результативную передачу.
24-летний Айртон перешёл в "Спартак" в январе 2019 года. На днях московский клуб объявил, что бразилец отправляется в аренду до конца года во "Фламенго". У бразильского клуба будет право выкупа футболиста при достижении определенных условий. Айртон в нынешнем сезоне забил гол и отдал голевую передачу в 30 матчах во всех турнирах.
Бывший спортивный директор "Спартака" высказался о возможном уходе из клуба всех легионеров
"Сейчас игру "Спартака" определяют не легионеры". Бывший спортивный директор красно-белых Шикунов
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов считает, что игру нынешней московской команды определяют не легионеры.
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