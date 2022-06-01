Ранее Кержаков рассказал, что его соглашение с клубом закончился и с 1 июня он остался без работы.
"Мы лишь в начальной стадии обсуждения [контракта с "Нижним Новгородом"], - приводит слова Кержакова РИА Новости.
Александр Кержаков возглавил "Нижний Новгород" в 2021 году. Нижегородцы в сезоне-2021/22, который стал для клуба дебютным в Российской Премьер-лиге (РПЛ), набрали под руководством Кержакова 33 очка и финишировали на 11-м месте в таблице.
Также Кержаков возглавлял с сентября 2020 по июнь 2021 года "Томь".
Кержаков сообщил, что находится в начальной стадии обсуждения нового контракта с "Нижним Новгородом"
Александр Кержаков рассказал о переговорах по новому контракту с "Нижним Новгородом".
Фото: ФК "Нижний Новгород"