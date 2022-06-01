- На данный момент я не продлил контракт с клубом. Сегодня первое июня. С первого числа я без работы, - передает слова Кержакова "СЭ".
Ранее появилась информация, что "Нижний Новгород" может возглавить главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов. Под руководством 38-летнего Александра Кержакова нижегородцы провели сезон-2021/2022, ставший для клуба и для главного тренера дебютным в РПЛ, и заняли в итоговой турнирной таблице 11 место с 33 набранными очками.
Кержаков: на данный момент я не продлил контракт с "Нижним Новгородом", с первого числа без работы
Главный тренер "Нижнего Новгорода" в сезоне-2021/2022 Александр Кержаков рассказал о ситуации со своим контрактом с волжанами.
Фото: ФК "Нижний Новгород"