Ранее стало известно, что клуб не стал продлевать соглашение с 39-летним специалистом.
"Кажется, что это [решение не продлевать контракт с Кержаковым] стало неожиданностью для всего футбольного мира. Кержаков сделал команду, причем игроков собрал в последний момент, они выстояли.
Я вчера разговаривал с Сашей и я ему сказал: "Главное - не унывай. У тебя хорошая пресса, у тебя хорошие болельщики, которые все за тебя", - цитирует Орлова "Спорт день за днем".
Александр Кержаков возглавил "Нижний Новгород" в 2021 году. Нижегородцы в сезоне-2021/22, который стал для клуба дебютным в Российской Премьер-лиге (РПЛ), набрали под руководством Кержакова 33 очка и финишировали на 11-м месте в таблице.
Также Кержаков возглавлял с сентября 2020 по июнь 2021 года "Томь".
Кержаков сообщил, что находится в начальной стадии обсуждения нового контракта с "Нижним Новгородом"
"Главное, не унывай". Орлов рассказал о разговоре с Кержаковым после ухода из "Нижнего Новгорода"
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу ухода Александра Кержакова с поста главного тренера "Нижнего Новгорода".
Фото: ФК "Зенит"