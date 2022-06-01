Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Шотландия
21:45
УкраинаНе начат
П1 2.33X 3.05П2 3.5

Лига Наций УЕФА

Новости
Польша
19:00
УэльсНе начат
П1 1.7X 3.65П2 5.6
Сделать ставку

СМИ: Кержаков согласовал контракт с "Нижним Новгородом". Его будущее зависит от встречи с губернатором

Российский специалист Александр Кержаков согласовал новое соглашение с "Нижним Новгородом".
Фото: ФК "Нижний Новгород"
По информации источника, подписание нового контракта затянулось из-за необходимости встречи с губернатором Нижегородской области. Она должна пройти на следующей неделе. Отмечается, что после нее будет принято окончательное решение о будущем Кержакова.

Ранее сегодня Александр Кержаков рассказал, что его соглашение с клубом закончился и с 1 июня он остался без работы.

Александр Кержаков возглавил "Нижний Новгород" в 2021 году. Нижегородцы в сезоне-2021/22, который стал для клуба дебютным в Российской Премьер-лиге (РПЛ), набрали под руководством Кержакова 33 очка и финишировали на 11-м месте в таблице.

Также Кержаков возглавлял с сентября 2020 по июнь 2021 года "Томь".

Источник: Чемпионат

"Главное, не унывай". Орлов рассказал о разговоре с Кержаковым после ухода из "Нижнего Новгорода"


Теги: Кержаков Нижний Новгород
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

ЮФЛ Юг стартовала с рекорда посещаемости. Матч "Ротора" и "Сочи" в Волгограде посетили 8 тысяч зрителей
СМИ: Кержаков согласовал контракт с "Нижним Новгородом". Его будущее зависит от встречи с губернатором 1
Источник: "Ахмат" хочет вернуть Ильина из "Краснодара" 1
"Главное, не унывай". Орлов рассказал о разговоре с Кержаковым после ухода из "Нижнего Новгорода"
Матыцин пообещал минимизировать все связанные с Fan ID неудобства 2
"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Погба 4
Зума приговорен к 180 часам общественных работ за жестокое обращение с кошкой 3
Экс-вратарь "Спартака" Митрюшкин покинул дрезденское "Динамо", вылетевшее из второй Бундеслиги 3
"Рубин" объявил о возвращении Кучаева в ЦСКА 3
Кержаков сообщил, что находится в начальной стадии обсуждения нового контракта с "Нижним Новгородом"
"Рубин" объявил об уходе Онугхи в связи с истечением срока аренды
Шевченко: выход на чемпионат мира сейчас крайне важен для Украины 5
Бэйл объявил об уходе из "Реала" 2
Агент Языджи прокомментировал возможный переход игрока в "Зенит" 10
"Милан" объявил о смене владельца
"Это наш лучший клуб, туда нельзя не пойти". Семин - о возможном трансфере Хайкина в "Зенит" 5
Кержаков: на данный момент я не продлил контракт с "Нижним Новгородом", с первого числа без работы 5
Вышедший в РПЛ "Факел" объявил о расставании с пятью футболистами 2
СМИ: Ивича не будет в ЦСКА, Березуцкий может остаться главным тренером 5
Аршавин - об организации финала ЛЧ: если бы такие происшествия были у нас в стране, нас бы "полировали" от и до
Зинченко - о возможном приезде на Украину: я буду больше полезен, оставаясь в Англии - ведя соцсети и давая интервью 23
"Спасибо всем, кто был с нами все эти годы!" "Уфа" попрощалась с РПЛ трогательным видео 2
"Енисей" объявил об уходе пятерых игроков
"Хабаровск ждет РПЛ!" Новый генеральный директор "СКА-Хабаровска" выступил с заявлением 1
Экс-тренер "Спартака" возглавил "Сарагосу"
Инсинье: Месси - один из лучших игроков мира. После Марадоны 5
Гаттузо может возглавить "Валенсию"
"Я вернулся в "Спартак" не для того, чтобы проигрывать!" Речь Промеса в раздевалке перед финалом Кубка России (видео) 21
Федотов: РФС и РПЛ поступили мудро, отклонив мораторий на вылет. Даже в пандемийный год этого не было 1
Вступил в силу закон о введении Fan ID 31
Все новости
-