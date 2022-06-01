По информации источника, подписание нового контракта затянулось из-за необходимости встречи с губернатором Нижегородской области. Она должна пройти на следующей неделе. Отмечается, что после нее будет принято окончательное решение о будущем Кержакова.
Ранее сегодня Александр Кержаков рассказал, что его соглашение с клубом закончился и с 1 июня он остался без работы.
Александр Кержаков возглавил "Нижний Новгород" в 2021 году. Нижегородцы в сезоне-2021/22, который стал для клуба дебютным в Российской Премьер-лиге (РПЛ), набрали под руководством Кержакова 33 очка и финишировали на 11-м месте в таблице.
Также Кержаков возглавлял с сентября 2020 по июнь 2021 года "Томь".
Источник: Чемпионат
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СМИ: Кержаков согласовал контракт с "Нижним Новгородом". Его будущее зависит от встречи с губернатором
Российский специалист Александр Кержаков согласовал новое соглашение с "Нижним Новгородом".
Фото: ФК "Нижний Новгород"