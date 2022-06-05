- Если конкретно говорить об инициативе КПРФ, то меня это удивляет. Потому что решение принималось на пленарном заседании Думы. И было принято большинством голосов. В любом демократическом обществе большинство голосов - признак демократии. Решение принято. Все, кто даже был не согласен, должны этому решению подчиниться. Оно не было спонтанным, а прошло множество инстанций: в РФС, в министерстве спорта, в правоохранительных органах, в правительстве. Для отмены нужно заново проходить все эти инстанции. Я не вижу смысла в этом. Я сторонник, что если закон принят - его надо выполнять, - передает слова Колоскова "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что в Государственную Думу Российской Федерации может быть внесен на рассмотрение законопроект об отмене системы персонифицированного учета болельщиков, более известной как Fan ID. По информации СМИ, с такой инициативой в ближайшее время планируют выступить депутаты фракции КПРФ. Напомним, что поправки к закону, вводящие в действие систему Fan ID, вступили в силу с 1 июня 2022 года, однако до сих пор нет ясности, когда именно она будет непосредственно запущена и на каких именно соревнованиях будет применяться. Ранее фанатские объединения клубов Российской премьер-лиги заявили о бойкоте матчей чемпионата в случае запуска Fan ID, а объединение фанатов "Зенита" "Ландскрона" выступило с подробным разъяснением минусов предлагаемой системы.
СМИ: в Госдуму будет внесен законопроект об отмене Fan ID
СМИ: "Зенит" прогнозирует потери в десятки миллиардов рублей из-за введения Fan ID
Фанаты "Зенита" разъяснили негативные последствия запуска системы Fan ID
Колосков: не вижу смысла отменять Fan ID. Решение было принято, прошло множество инстанций
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном внесении в Государственную Думу законопроекта об отмене системы Fan ID.
Фото: РФС