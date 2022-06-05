СМИ: в Госдуму будет внесен законопроект об отмене Fan ID

Депутаты партии КПРФ планируют внести на рассмотрение в Государственную Думу законопроект об отмене Fan ID, сообщают СМИ. По данным источника, это должно произойти в ближайшие дни.
Закон о введении в действие системы персонифицированного учета болельщиков, более известной как Fan ID, вступил в силу с 1 июня 2022 года. При этом до сих пор нет четких законодательных разъяснений, на каких именно спортивных соревнованиях она должна будет применяться. Ранее фанатские объединения всех клубов РПЛ, кроме грозненского "Ахмата", заявили о бойкоте посещения матчей чемпионата России в случае запуска системы Fan ID, при этом фанаты "Спартака" приступили к бойкоту уже в весенней части сезона-2021/2022.
Источник: "Чемпионат"
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По данным источника, в ближайшие дни депутаты фракции КПРФ намерены внести на рассмотрение в Государственную Думу законопроект об отмене системы персонифицированного учета болельщиков.
Фото: социальные сети