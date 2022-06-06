Ранее СМИ сообщили, что Зелимхан подпишет контракт с петербургским клубом на три года с возможностью продления еще на один год.
"Пора привыкнуть, что мы не комментируем процессы", - приводит слова Медведева "СЭ".
Полузащитник Зелимхан Бакаев в минувшем сезоне провел 36 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. Всего за "Спартак" 25-летний футболист сыграл в 105 матчах, на его счету 14 забитых мячей.
СМИ: Бакаев подпишет контракт с "Зенитом" на три года
В "Зените" прокомментировали новость о подписании Бакаева
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на новость о том, что клуб подписал контракт с экс-полузащитником "Спартака" Зелимханом Бакаевым.
Фото: ФК "Спартак"