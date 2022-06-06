Ранее стало известно, что РФС рассматривает три места проведения матча - Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Фаворитом является "Газпром Арена" в Петербурге.
"Финал Лиги чемпионов у нас отняли. И здесь тоже есть логика в позиции нашего клуба и города. Возможно, это даже заранее проговаривалось, еще до того, как мы потеряли Лигу чемпионов", - цитирует Аршавина Sport24.
Отметим, что руководство "Спартака" предложило пригласить обслужить матч Суперкубка страны иностранную бригаду арбитров. В качестве места проведения москвичи рекомендовали "Лужники", а также перенести матч на неделю.
"Зенит" в сезоне-2021/22 выиграл чемпионский титул в четвертый раз подряд. Сине-бело-голубые оформили чемпионство в 27-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ), обыграв на своем поле "Локомотив" (3:1).
"Газпром Арена" - фаворит на проведение матча за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком"
Аршавин объяснил, почему матч за Суперкубок нужно провести в Санкт-Петербурге
Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, почему решение провести матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге будет логичным.
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