- Думаю, Бакаев уже имел договоренность с "Зенитом" еще месяц назад. Разумеется, устную. Бакаев довольно техничный игрок, у него хорошая левая нога, думаю, он будет получать игровое время в команде Семака. Будет выходить на поле в основном составе, несмотря на наличие там качественных легионеров. Зелимхану можно предложить даже пятилетний контракт, как мне кажется. На мой взгляд, он перспективнее Ерохина, - передает слова Червиченко "РБ Спорт".
По завершении финального матча за Кубок России "Спартак" - "Динамо" (2:1) 25-летний атакующий полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев объявил об уходе из клуба в связи с истечением срока действия контракта. До этого появлялась информация о возможном переходе футболиста в петербургский "Зенит" в статусе свободного агента. 6 июня появились данные о подписании Бакаевым контракта с сине-бело-голубыми сроком на три года с опцией продления еще на один год.
СМИ: Бакаев подпишет контракт с "Зенитом" на три года
В "Зените" прокомментировали новость о подписании Бакаева
Червиченко: Бакаев будет в основе "Зенита", несмотря на наличие качественных легионеров. Он перспективнее Ерохина
Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал возможное подписание контракта с "Зенитом" полузащитником Зелимханом Бакаевым.
Фото: РПЛ