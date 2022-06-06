Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Финляндия
19:00
ЧерногорияНе начат
П1 1.99X 3.25П2 4.5
Литва
21:45
ТурцияНе начат
П1 11X 5.8П2 1.3
Фарерские острова
21:45
ЛюксембургНе начат
П1 4.1X 3.3П2 2.06
Италия
21:45
ВенгрияНе начат
П1 1.56X 4.1П2 6.8
Босния и Герцеговина
21:45
РумынияНе начат
П1 2.09X 3.4П2 3.85
Германия
21:45
АнглияНе начат
П1 2.26X 3.4П2 3.4
Сделать ставку

Червиченко: Бакаев будет в основе "Зенита", несмотря на наличие качественных легионеров. Он перспективнее Ерохина

Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал возможное подписание контракта с "Зенитом" полузащитником Зелимханом Бакаевым.
Фото: РПЛ
- Думаю, Бакаев уже имел договоренность с "Зенитом" еще месяц назад. Разумеется, устную. Бакаев довольно техничный игрок, у него хорошая левая нога, думаю, он будет получать игровое время в команде Семака. Будет выходить на поле в основном составе, несмотря на наличие там качественных легионеров. Зелимхану можно предложить даже пятилетний контракт, как мне кажется. На мой взгляд, он перспективнее Ерохина, - передает слова Червиченко "РБ Спорт".

По завершении финального матча за Кубок России "Спартак" - "Динамо" (2:1) 25-летний атакующий полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев объявил об уходе из клуба в связи с истечением срока действия контракта. До этого появлялась информация о возможном переходе футболиста в петербургский "Зенит" в статусе свободного агента. 6 июня появились данные о подписании Бакаевым контракта с сине-бело-голубыми сроком на три года с опцией продления еще на один год.

СМИ: Бакаев подпишет контракт с "Зенитом" на три года

В "Зените" прокомментировали новость о подписании Бакаева


Зенит Спартак Червиченко Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Каттани: нам никогда не поступало официальных предложений от "Атлетико Паранаэнсе" по выкупу Роши. Это ложь
Червиченко - об уходе Бакаева: руководство "Спартака" часто допускает ошибки с трансферами
Червиченко: Бакаев будет в основе "Зенита", несмотря на наличие качественных легионеров. Он перспективнее Ерохина 1
Британские СМИ: клубы АПЛ потеряют 43 миллиона фунтов из-за разрыва телеконтракта с "Матч ТВ" 1
Депутат Ющенко: Fan ID - не суд, тебе просто могут отказать без объяснения причин. Речь идет об ущемлении прав людей
Митрофанов: если "Факел" не исправит замечания по стадиону, его место в РПЛ займет "Уфа" 7
Дюпин рассказал о своих планах по продолжению карьеры после вылета "Рубина" в ФНЛ 1
Депутат Ющенко: закон о Fan ID является расщеплением общества 4
Аршавин: Суперкубок должны судить российские арбитры. В "Спартаке" слишком эмоциональны и ищут проблему там, где ее нет 13
Ди Мария: уход Почеттино из "ПСЖ" поможет Месси стать еще лучше в следующем сезоне 1
Опубликована символическая сборная СССР по версии IFFHS 4
СМИ: "Динамо" находится на финальной стадии согласования тренерского контракта с Йокановичем 1
Колыванов: "Спартак" с еще 13 очками не догнал бы "Динамо" . Федун может говорить всё что угодно 5
Источник назвал игроков "Сочи", которые могут перейти в ЦСКА за Федотовым 6
Источник: "Локомотив" закрыл сделку по трансферу защитника "Атлетико Паранаэнсе" Фассона
Казахстан под руководством Адиева одержал вторую подряд победу в Лиге наций, обыграв Словакию 2
Хорватия сыграла вничью с Францией в 150-м матче Модрича за сборную
Аршавин объяснил, почему матч за Суперкубок нужно провести в Санкт-Петербурге 7
Орлов: Зарема какую-то футбольную школу окончила. Так что семья поднимает свой IQ 13
Бердыев: слухи о назначении главным тренером тульского "Арсенала" вызывают удивление 3
В Италии сообщили, что "Аталанта" ищет новый клуб для Миранчука
В "Зените" прокомментировали новость о подписании Бакаева 3
Федотов заставил уважать "Сочи", который все ненавидели. Теперь он будет строить новый ЦСКА 12
Начало матча Лиги наций между Австрией и Данией отложено из-за проблем с электричеством на стадионе
СМИ: Барриос попал в сферу интересов "Бетиса" 3
Крымский футбольный союз обратился в ФИФА из-за формы сборной Украины
Тренер сборной Польши сообщил, что Крыховяк начнет подготовку к сезону в "Краснодаре" 1
Газизов рассчитывает, что "Уфа" быстро вернется в РПЛ 4
"Фиорентина" ведет переговоры с Кокориным о расторжении контракта 16
Бывший администратор "Спартака": красно-белые пожалеют об уходе Бакаева 7 эксклюзив
Все новости
-