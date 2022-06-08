Лунев: хочется играть в сильном чемпионате, в сильном клубе. Готовлюсь, чтобы поменять ситуацию

Голкипер "Байера" Андрей Лунев рассказал о планах на ближайшее время.

Фото: Getty Images





Ранее сегодня Андрей Лунев присутствовал на тренировке женской команды "



Контракт 30-летнего голкипера с "Байером" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 млн евро. Ранее он выступал за "Зенит", "Уфу", "Сатурн", "Истру" и " "Первое время было непросто. Сейчас, конечно, полегче. Готовлюсь, чтобы поменять ситуацию. Хочется играть в сильном чемпионате, в сильном клубе. Контракт действует ещё год. Разговаривали с руководством, все довольны. Была травма, я выпал на долгое время. Будем работать. Надо заслужить это своё место, чтобы играть. Конкуренцию никто не отменял", - цитирует Лунева "Матч ТВ" Ранее сегодня Андрей Лунев присутствовал на тренировке женской команды " Зенита ". Напомним, Лунев с лета прошлого года выступает за немецкий "Байер". Он покинул "Зенит" в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за клуб по одному матчу в Бундеслиге и Лиге Европы, проведя остальное время на скамейке запасных.Контракт 30-летнего голкипера с "Байером" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 млн евро. Ранее он выступал за "Зенит", "Уфу", "Сатурн", "Истру" и " Торпедо ".