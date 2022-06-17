"Я еще в самом начале предупреждал, что через три года все будут плеваться от него. За рубежом система работает совершенно по-другому … Хочу, чтобы ВАР был намного качественнее, чем при иностранном провайдере", - цитирует функционера "РБ Спорт".
За сотрудничество между Российской Премьер-лигой и Slomo проголосовали участники общего собрания клубов первенства, которое прошло днем ранее. На обсуждение выносилось заключение с компанией соглашения сроком на 4 года. Ранее провайдером ВАР в России являлся Hawk-Eye.
Иванов – о новом провайдере ВАР: с самого начала предупреждал, что все будут плеваться от системы
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о контракте РПЛ с компанией Slomo, которая является провайдером ВАР.
Фото: РПЛ