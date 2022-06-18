СМИ: переговоры ЦСКА по выкупу Языджи у "Лилля" зашли в тупик

Переговоры между ЦСКА и "Лиллем" о полноценном трансфере арендованного "армейцами" полузащитника Юсуфа Языджи зашли в тупик.
Фото: РПЛ
По данным источника, руководство москвичей стремилось снизить цену турецкого футболиста до 6-8 млн евро, но "Лилль" намерен выручить от сделки 12 млн.

Ранее агент Языджи заявлял, что в переговорах команд наблюдается прогресс.

Языджи перешел в ЦСКА на правах аренды в зимнее трансферное окно. Турецкий полузащитник принял участие в 10-ти матчах минувшего розыгрыша чемпионата России и забил 8 голов.

Источник: "СЭ"


Лилль ЦСКА Языджи
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