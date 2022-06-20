- Мы не можем комментировать решения польской федерации. Мацей подписал соглашение со "Спартаком", клуб в него верит, а сам игрок готовится к началу сборов вместе с командой, - передает слова Зеленова ТАСС.
Ранее стало известно, что Польский футбольный союз принял решение отстранить 32-летнего защитника московского "Спартака" Мацея Рыбуса о выступлений за сборную Польши. В качестве причины этого было названо нынешнее клубное положение футболиста, который в июне 2022 года подписал двухгодичный контракт со "Спартаком", перейдя на правах свободного агента из "Локомотива".
Польский футбольный союз: Рыбус не будет вызван в сборную Польши и не попадет на ЧМ-2022 из-за контракта со "Спартаком"
Пресс-атташе сборной Польши: заявление об отстранении касается только Рыбуса, а не Шиманьски и Крыховяка
В "Спартаке" отреагировали на отстранение Рыбуса от сборной Польши
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался на тему заявления Польского футбольного союза об отстранении защитника Мацея Рыбуса от национальной команды.
Фото: РПЛ