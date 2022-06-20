- Стоит ли на фоне этого решения ожидать такого исхода для Шиманьски, который находится в "Динамо", и Крыховяка, вернувшегося в "Краснодар"? Наше заявление касается только Мацея Рыбуса, а не Шиманьски и Крыховяка, - передает слова Квятковски Metaratings.ru.
Ранее Польский футбольный союз выступил с официальным заявлением, в котором сообщалось об отстранении 32-летнего левого защитника Мацея Рыбуса от выступлений за национальную команду "в связи с его нынешним клубным положением". В июне 2022 года футболист покинул по истечении контракта московский "Локомотив", за который выступал с июля 2017 года, и подписал двухгодичное соглашением со "Спартаком".
Польский футбольный союз: Рыбус не будет вызван в сборную Польши и не попадет на ЧМ-2022 из-за контракта со "Спартаком"
Пресс-атташе сборной Польши: заявление об отстранении касается только Рыбуса, а не Шиманьски и Крыховяка
Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски рассказал, затрагивает ли заявление об отстранении от сборной защитника "Спартака" Мацея Рыбуса других польских игроков в РПЛ.
Фото: РПЛ