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Пресс-атташе сборной Польши: заявление об отстранении касается только Рыбуса, а не Шиманьски и Крыховяка

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски рассказал, затрагивает ли заявление об отстранении от сборной защитника "Спартака" Мацея Рыбуса других польских игроков в РПЛ.
Фото: РПЛ
- Стоит ли на фоне этого решения ожидать такого исхода для Шиманьски, который находится в "Динамо", и Крыховяка, вернувшегося в "Краснодар"? Наше заявление касается только Мацея Рыбуса, а не Шиманьски и Крыховяка, - передает слова Квятковски Metaratings.ru.

Ранее Польский футбольный союз выступил с официальным заявлением, в котором сообщалось об отстранении 32-летнего левого защитника Мацея Рыбуса от выступлений за национальную команду "в связи с его нынешним клубным положением". В июне 2022 года футболист покинул по истечении контракта московский "Локомотив", за который выступал с июля 2017 года, и подписал двухгодичное соглашением со "Спартаком".

Польский футбольный союз: Рыбус не будет вызван в сборную Польши и не попадет на ЧМ-2022 из-за контракта со "Спартаком"


Спартак Динамо Краснодар Сборная Польши Рыбус Шиманьски Крыховяк
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