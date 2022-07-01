Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
20:00
СочиНе начат
П1 3.8X 3.65П2 1.99
Сделать ставку

Яка Бийол может продолжить карьеру в Италии

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол в летнее трансферное окно может покинуть армейский клуб.
Фото: РПЛ
По информации источника, к словенцу есть интерес из Италии. Сообщается, что у Бийола есть еще неделя на раздумье, пока он находится в отпуске после матчей сборных. Отмечается, что в ЦСКА никто не обращался, но контакты с представителями футболиста были.

Бийол защищает цвета ЦСКА на протяжении последних четырех сезонов с перерывом на аренду в немецкий "Ганновер". В минувшей кампании словенский полузащитник сыграл в 28-ми матчах Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет гол и результативную передачу.

Контракт 23-летнего словенца с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 млн евро.

Источник: Metaratings

Бийол не вернется в ЦСКА 1 июля. Его отпуск продлили на неделю


Бийол ЦСКА Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

СМИ: "Фламенго" намерен приобрести Вендела у "Зенита" 1
"Торпедо" объявило о переходе Кутепова
СМИ: клуб Серии А интересуется экс-игроком "Краснодара" Ботхеймом
На матче за Суперкубок России "Зенит" - "Спартак" будут работать 4 комментатора 1
Хачатурянц: владельцы "Манчестер Сити" могли купить "Рубин"
В "Герте" отреагировали на слухи о возможном переходе Эджуке
Источник: клубы обсуждают проведение игр Кубка РПЛ в формате три тайма по 30 минут 4
"Краснодар" пожаловался в CAS на Ботхейма. Норвежец расторг контракт в одностороннем порядке
"Нарушение спортивного принципа". Хачатурянц - о проведении Суперкубка в Петербурге 20
Дзагоев может перебраться в турецкий чемпионат 1
Источник: "Ростов" готов продать Осипенко в ЦСКА за 10 млн евро. Армейцы предлагают 3 млн 4
Сборная России опубликовала видео из раздевалки после победы над Испанией на ЧМ-2018 3
Яка Бийол может продолжить карьеру в Италии 2
Агент Дагерстола сообщил, что футболист приостановит контракт с "Химками"
В "Ахмате" прокомментировали возможное подписание лучшего бомбардира РПЛ Агаларова 1
Мхитарян стал игроком миланского "Интера"
ФИФА будет использовать полуавтоматическую систему определения офсайда на матчах ЧМ-2022 в Катаре
Официально: Кварацхелия стал игроком "Наполи" 3
"Реал" презентовал гостевую форму на новый сезон (фото)
Бийол не вернется в ЦСКА 1 июля. Его отпуск продлили на неделю 3
Гришин – о вероятном уходе Эджуке из ЦСКА: он все делает правильно – Бундеслига сильнее РПЛ 4
Кассьерра приступил к тренировкам в "Зените" (видео) 2
Агент заявил, что экс-игрок "Локомотива" Шкулетич готов вернуться в Россию 2
Ловрен полетит с "Зенитом" на матч против "Црвены Звезды", Караваев не примет участие в игре
Семак – о Суперкубке: мы не делали анализ "Спартака"
Семак ответил на вопрос о роли Кассьерры в "Зените" 3
Адамов – о матче против "Црвены Звезды": это хорошая подготовка перед игрой со "Спартаком"
Агент рассказал, собирается ли Мартинс возвращаться в "Спартак" 2
СМИ: "Пари НН" арендует игрока "Спартака". Красно-белые подписали с ним контракт на 3 года
Родригао объяснил, почему решил не приостанавливать контракт с "Сочи"
Все новости
-