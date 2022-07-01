Яка Бийол может продолжить карьеру в Италии

По информации источника, к словенцу есть интерес из Италии. Сообщается, что у Бийола есть еще неделя на раздумье, пока он находится в отпуске после матчей сборных. Отмечается, что в ЦСКА никто не обращался, но контакты с представителями футболиста были.
Бийол защищает цвета ЦСКА на протяжении последних четырех сезонов с перерывом на аренду в немецкий "Ганновер". В минувшей кампании словенский полузащитник сыграл в 28-ми матчах Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет гол и результативную передачу.
Контракт 23-летнего словенца с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 млн евро.
Источник: Metaratings
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Фото: РПЛ