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Родригао - о бойкотах из-за Fan ID: мало зрителей на трибунах - хорошая идея. На матче не будет хулиганов

Защитник "Сочи" Родригао прокомментировал решение фанатов бойкотировать матчи Российской Премьер-лиги из-за Fan ID.
Фото: РПЛ
Ранее о таком решении объявили фанаты ЦСКА, "Оренбурга", "Динамо" и "Локомотива". Болельщики "Спартака" игнорируют игры своей команды со второй части минувшего сезона. Среди прочего, они бойкотировали финальный поединок Кубка России с участием красно-белых и "Динамо".

"Мало зрителей на трибунах - хорошая идея. Тишина позволяет узнавать, кто есть на стадионе. И в принципе на матче не будет хулиганов. Это безопасность.

Провести весь сезон без болельщиков? Все равно, если есть возможность играть. Конечно, предпочитаю, чтобы болельщики были. Но, если получится так, что их не будет, для меня все равно самое главное - игра!" - приводит слова Родригао Чемпионат.

С начала сезона-2022/23 Fan ID будет обязателен для посещения матчей РПЛ на "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород", "Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене" и стадионе "Фишт".


Родриго Сочи Fan ID
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