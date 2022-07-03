Напомним, накануне был опубликован ответ бразильца на вопрос о бойкотах фанатами матчей Российской Премьер-лиги (РПЛ) из-за введения Fan ID: "Мало зрителей на трибунах - хорошая идея. На матче не будет хулиганов. Это безопасность".
"Мне очень жаль, что случилась подобная ситуация. После игры возникло недопонимание. Вопрос звучал на английском, его переводили на испанский, а я отвечал на португальском. Очевидно, что мой ответ был искажен переводчиком. Я знаю, как важна поддержка фанатов. Без них футбол не имеет смысла", - цитирует Родригао Чемпионат.
Ранее о бойкоте матчей объявили фанаты ЦСКА, "Оренбурга", "Динамо" и "Локомотива". Болельщики "Спартака" игнорируют игры своей команды со второй части минувшего сезона. Среди прочего, они бойкотировали финальный поединок Кубка России с участием красно-белых и "Динамо".
С начала сезона-2022/23 Fan ID будет обязателен для посещения матчей РПЛ на "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород", "Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене" и стадионе "Фишт".
"Переводчик исказил мой ответ". Родригао объяснил свои слова про бойкоты из-за Fan ID
Защитник "Сочи" Родригао пояснил свои слова про фанатов и Fan ID.
Фото: РПЛ