Ранее СМИ сообщили, что "Зенит" договорился с "Сочи" о переходе Родригао.
"Перехожу в "Зенит"? Я до сих пор об этом ничего не знаю", - цитирует Родригао Чемпионат.
Родригао стал игроком "Сочи" летом 2021 года. Он принял участие в 26-ти матчах команды в рамках Российской Премьер-лиги, забил 2 мяча и отдал голевую передачу.
Напомним, в летнее трансферное окно из "Сочи" в "Зенит" перешел колумбийский нападающий Матео Кассьерра.
Родригао отреагировал на новость о переходе в "Зенит"
Защитник "Сочи" Родригао прокомментировал слухи о возможном переходе в "Зенит".
Фото: РПЛ