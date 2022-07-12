Ранее СМИ сообщили, что новым руководителем красно-белых может стать вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын. При этом Леонид Федун, нынешний президент "Спартака", останется в совете директоров клуба, но центром принятия решений станет именно Матыцын.
"Это неправда", - сказал Зеленов.
Александр Матыцын с 2017 года занимает пост первого вице-президента "Лукойл". Он работает в компании с 1997 года.
"Спартак" финишировал на десятом месте в завершившемся розыгрыше РПЛ. Кроме того, красно-белые завоевали Кубок России, обыграв в финале "Динамо". В первом матче нового сезона команда под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля разгромно уступила в Суперкубке России "Зениту" (0:4).
Источник: РИА Новости
В "Спартаке" отреагировали на новость о возможной смене руководителя клуба
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов опроверг слухи о возможной смене руководителя столичного клуба.
Фото: ФК "Спартак"