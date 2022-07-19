СМИ: "Спартак" обратился в ЭСК по пяти эпизодам судейства матча против "Ахмата"

По данным источника, московский "Спартак" подал обращение в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по работе рефери Владислава Безбородова в выездном матче 1 тура РПЛ с "Ахматом".
Фото: МатчТВ
"Спартак" обратился в ЭСК при президенте РФС с просьбой оценить судейство главного арбитра матча 1 тура Российской премьер-лиги "Ахмат" - "Спартак" (1:1) Владислава Безбородова, сообщают СМИ.

По данным источника, для рассмотрения руководство красно-белых предлагает пять эпизодов:

- второе предупреждение защитника Мацея Рыбуса на 41 минуте игры;

- засчитанный гол "Ахмата" на 45+4 минуте первого тайма при объявленном добавленном времени 3 минуты;

- падение атакующего полузащитника Квинси Промеса в штрафной площади хозяев поля на 50 минуте;

- неназначение пенальти в ворота "Ахмата" на 77 минуте за попадание мяча в руку защитника Юрия Журавлева;

- неудаление голкипера грозненцев Гиорги Шелии на 87 минуте за удар ногой нападающего "Спартака" Александра Соболева.

Источник: Sport24

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Спартак Ахмат Безбородов РФС
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