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Чалов сравнил уровень РПЛ и чемпионата Швейцарии

Нападающий ЦСКА Федор Чалов считает, что Российская Премьер-лига (РПЛ) не уступает швейцарской Суперлиге.
Фото: Getty Images
Россиянин заявил, что после того, как съездил в Европу, убедился: любой футболист должен там поиграть. Чалов назвал этот опыт классным.

"Там особая атмосфера, я очень многому там научился и узнал много нового. Начиная с бытовых вещей - там немного другой мир.

Хотя в футбольном плане не сказал бы, что швейцарская лига сильнее российской. Но стилистика отличается. Там футбол более открытый: менее тактический, атака на атаку", - сказал Чалов.

Напомним, Федор Чалов выступал за "Базель" на правах аренды во второй части минувшего сезона. В швейцарском клубе россиянин провел в общей сложности 16 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

В текущем сезоне Чалов провел 1 матч за ЦСКА - он сыграл 70 минут в игре против "Урала" (2:0) в рамках 1-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Источник: "СЭ"

Чалов: если бы ЦСКА сейчас меня отпустил, я бы поехал обратно в "Базель"


Чалов ЦСКА Базель
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