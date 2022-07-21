Чалов сравнил уровень РПЛ и чемпионата Швейцарии

Россиянин заявил, что после того, как съездил в Европу, убедился: любой футболист должен там поиграть. Чалов назвал этот опыт классным.
"Там особая атмосфера, я очень многому там научился и узнал много нового. Начиная с бытовых вещей - там немного другой мир.
Хотя в футбольном плане не сказал бы, что швейцарская лига сильнее российской. Но стилистика отличается. Там футбол более открытый: менее тактический, атака на атаку", - сказал Чалов.
Напомним, Федор Чалов выступал за "Базель" на правах аренды во второй части минувшего сезона. В швейцарском клубе россиянин провел в общей сложности 16 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
В текущем сезоне Чалов провел 1 матч за ЦСКА - он сыграл 70 минут в игре против "Урала" (2:0) в рамках 1-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Источник: "СЭ"
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