Напомним, Чалов выступал за швейцарский клуб на правах аренды во второй части минувшего сезона. В "Базеле" россиянин провел в общей сложности 16 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
"В нынешней ситуации, конечно, ЦСКА меня не отпустит. Я совершенно не расстроен тем, что остаюсь в России! При этом у меня ничего не меняется - я все так же мечтаю играть в Европе. В топ-5 лигах.
Если бы ЦСКА сейчас меня отпустил, я бы поехал обратно в "Базель". Потому что там еврокубки, интересный чемпионат, Европа", - цитирует Чалова "СЭ".
В текущем сезоне Чалов провел 1 матч за ЦСКА - он сыграл 70 минут в игре против "Урала" (2:0) в рамках 1-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Всего за армейский клуб 24-летний футболист сыграл в 180 матчах, на его счету 49 забитых мячей и 33 голевые передачи. Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 млн евро.
Чалов: если бы ЦСКА сейчас меня отпустил, я бы поехал обратно в "Базель"
Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что хотел остаться в "Базеле".
Фото: ПФК ЦСКА