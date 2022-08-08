По информации источника, подмосковный клуб может принять решение о расставании с Юраном. С большой долей вероятности, контракт может быть расторгнут в ближайшее время.
Отметим, что соглашение с Юраном рассчитано до конца текущего сезона.
После 4-х туров текущего сезона РПЛ "Химки" занимают 7-е место, набрав 7 очков.
Сергей Юран возглавил "Химки" в феврале этого года. Под его руководством химчане смогли сохранить прописку в Российской Премьер-лиге.
Источник: РБ Спорт
СМИ: "Химки" могут расторгнуть контракт с Юраном
Сергей Юран может в ближайшее время покинуть пост главного тренера "Химок".
Фото: ФК "Химки"