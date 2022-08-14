"Это наш колизей! Промес - лучший номер 10", - цитирует Салихову Чемпионат.
Напомним, в 2020 году в матче "Сочи" - "Спартак" (1:0) тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин сказал тогдашнему тренеру красно-белых Доменико Тедеско: "Это наша земля и наш колизей, хоть вы и "Спартак".
"Спартак" разгромил "Сочи" со счетом 3:0. Дубль на счету Квинси Промеса, еще один гол забил Антон Зиньковский.
"Это наш колизей!" Салихова - о победе "Спартака" над "Сочи"
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделилась эмоциями после победы красно-белых над "Сочи" (3:0) в матче 5-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Спартак"