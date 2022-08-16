- Я бы посоветовал Артему закончить карьеру и найти пристанище на тренерское дело в России. Не надо было дергаться. Лучше бы остался в "Зените" и устроился в систему клуба. Дзюба - большой футболист. Он бы смог поработать на благо нашего футбола. Правда, почему бы Артему не попробовать себя в роли тренера? Уверен, Дзюба был бы востребован среди наших клубов, - передает слова Игнатьева Sport24.
33-летний экс-нападающий сборной России Артем Дзюба в мае 2022 года покинул петербургский "Зенит" в связи с истечением срока действия контракта. Нападающий длительное время вел переговоры с различными зарубежными клубами, в том числе топ-клубами турецкой Суперлиги, однако не пришел к соглашению с руководством ни одного из них. Сегодня появилась информация о том, что Дзюбе предложил контракт турецкий клуб "Адана Демирспор", его спортивный директор подтвердил эту информацию.
Источник: Дзюбе предложил контракт лидер турецкой Суперлиги, форвард раздумывает
Спортдиректор "Адана Демиспор" прокомментировал информацию о предложении контракта Дзюбе
Б. Игнатьев: посоветовал бы Дзюбе закончить карьеру
Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в турецкий клуб "Адана Демирспор".
Фото: ФК "Зенит"