- Да, это правда. Мы действительно сделали официальное предложение Артему Дзюбе, - передает слова Гектюрка Sport24.
Ранее появилась информация, что 33-летний российский нападающий Артем Дзюба, которому 22 августа исполнится 34 года, может стать игроком лидера турнирной таблицы чемпионата Турции - "Адана Демирспор". По данным источников, заработная плата Дзюбы в турецком клубе может составить 1,8 миллиона евро в год, при этом футболист еще не принял решение о подписании предложенного ему контракта.
Источник: Дзюбе предложил контракт лидер турецкой Суперлиги, форвард раздумывает
Спортдиректор "Адана Демиспор" прокомментировал информацию о предложении контракта Дзюбе
Спортивный директор турецкого клуба "Адана Демиспор" Гекхан Гектюрк подтвердил информацию об официальном предложении контракта российскому форварду Артему Дзюбе.
Фото: ФК "Зенит"