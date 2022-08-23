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В "Сочи" заявили, что ЦСКА не делал предложений по покупке Нобоа

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко опроверг слухи о переговорах с ЦСКА по полузащитнику Кристиану Нобоа.
Фото: ФК "Сочи"
Ранее Нобоа сообщил, что получает предложения от других клубов, но руководство "Сочи" его не отпускает. Также эквадорец заявил, что имеет предложение о двухлетнем контракте от ЦСКА.

"Сочи" не получал официальных предложений от ЦСКА по Нобоа. Это очередные слухи", - цитирует Рубашко РИА Новости.

Полузащитник Кристиан Нобоа выступает за "Сочи" с 2019 года. В текущем сезоне 37-летний футболист провел 6 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. В общей сложности Кристиан сыграл в 81 матче за "Сочи", на его счету 30 забитых мячей и 21 голевая передача. Контракт Нобоа с сочинцами рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 млн евро.

"Сочи" меня не отпустил". Нобоа рассказал о сорвавшемся переходе в ЦСКА


Нобоа ЦСКА Сочи Рубашко Российские трансферы
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