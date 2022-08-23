Об этом рассказал агент форварда Леонид Гольдман.
"Когда мы с Артемом принимали финальное решение, он четко дал понять: футбол дороже денег. У Дзюбы на руках было предложение из Саудовской Аравии - там он как раз мог получать сумму, сопоставимую с той, что он имел в Питере. Но Артем сказал: "Мне рано туда ехать", - цитирует агента Sport24.
Артем Дзюба подписал с "Адана Демирспор" контракт по схеме "1+1". Предыдущим клубом форварда, которому вчера исполнилось 34 года, был "Зенит". Дзюба накануне провел первый матч за турецкий клуб. Россиянин вышел в стартовом составе в матче против "Фенербахче" и забил гол на 66-й минуте. Дзюбу заменили на 87-й минуте.
"Адана Демирспор" проиграл "Фенербахче" со счетом 2:4. В таблице турецкой Суперлиги "Демирспор" занимает 6-е место, имея в своем активе 6 очков. Свой следующий матч новый клуб Дзюбы проведет 27 августа против "Умраниеспора".
Агент Дзюбы: Артем три месяца был без игровой практики и сразу забил топ-клубу
"Мне рано туда ехать". Дзюба летом отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии
Российский нападающий Артем Дзюба перед переходом в турецкий "Адана Демирспор" отклонил выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии.
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