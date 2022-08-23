Напомним, Дзюба накануне провел первый матч за турецкий клуб. Россиянин вышел в стартовом составе и забил гол на 66-й минуте. Дзюбу заменили на 87-й минуте.
"Этот матч - идеальная характеристика Артема. Человек три месяца был без игровой практики, уехал в чужую страну, но выходит в основе и сходу забивает топ-клубу в гостях, становясь лучшим игроком своей команды по всем выкладкам. Комментарии излишни.
Я общался с Артемом после игры. Он рад, что дебютировал в чемпионате Турции. Конечно, расстроен, что проиграли. Будет работать дальше", - цитирует агента Sport24.
"Адана Демирспор" проиграл "Фенербахче" со счетом 2:4. В таблице турецкой Суперлиги "Демирспор" занимает 6-е место, имея в своем активе 6 очков. Свой следующий матч новый клуб Дзюбы проведет 27 августа против "Умраниеспора".
Артем Дзюба подписал с "Адана Демирспор" контракт по схеме "1+1". Предыдущим клубом форварда, которому вчера исполнилось 34 года, был "Зенит".
Колосков - о дебютном голе Дзюбы за "Адана Демирспор": он же не забил по факту, там мяч уже пересекал линию
Агент Дзюбы: Артем три месяца был без игровой практики и сразу забил топ-клубу
Леонид Гольдман, агент нападающего "Адана Демирспор" Артема Дзюбы, высказался о дебюте футболиста за турецкий клуб в игре с "Фенербахче" (2:4).
Фото: ФК "Адана Демирспор"