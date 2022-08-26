- Разделяю ли я точку зрения Валерия Карпина о том, что посещаемость на "Ростов Арене" упала из-за введения Fan ID? Конечно, да. "Ростов" сейчас играет хорошо, идет на пятом месте. Только из-за Fan ID люди не ходят на стадион. Я с многими своими знакомыми разговаривал, все очень хотят попасть на игру, но не могут из-за блокировки аккаунта на Госуслугах, неправильной фотографии. Буду ли я оформлять? Я оформил, теперь жду результата. Пока ответа об одобрении нет, - передает слова Гацкана "РБ Спорт".
"Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина по итогам шести стартовых туров занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 12 очков. Желто-синие наряду с "Зенитом" и "Динамо" не потерпели в чемпионате ни одного поражения, забили 12 голов и пропустили 9, среднее количество забитых мячей в матчах дончан составляет 3,5 гола за игру. "Ростов Арена" входит в число стадионов, на которых с начала сезона действует система Fan ID. Посещаемость на домашних матчах "Ростова" составила 5 313 зрителей в 3 туре ("Химки", 1:0), 4 458 в 4 туре ("Оренбург", 2:1) и 5 837 в 6 туре ("Сочи", 2:2). В прошлом сезоне без Fan ID на матче "Ростов" - "Химки" присутствовало 15 825 человек, на "Ростов" - "Сочи" - 14 564 человека.
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Гацкан: люди не ходят на "Ростов Арену" только из-за Fan ID. Команда играет хорошо, идет на пятом месте
Экс-опорный полузащитник и капитан "Ростова" Александр Гацкан высказал мнение о причинах низкой посещаемости домашних матчей клуба.
Фото: ФК "Ростов"