- Что делать с резким падением посещаемости РПЛ из-за Fan ID? Тут как раз стоит разделить. Средняя посещаемость - примерно 11 500, а с Fan ID - меньше 6 000. Я прекрасно понимаю ваши опасения. Для меня это главная проблема. На мой взгляд, даже более важная, чем отстранение от еврокубков. На протяжении 4 лет и РФС, и РПЛ участвовали во всех обсуждениях, предлагали различные варианты. Дистанционная верификация и прочие изменения. Не все наши предложения были приняты. Коллеги, отвечающие за принятие законов, выбрали другой механизм, - передает слова Алаева "Чемпионат".
С начала текущего сезона на пяти стадионах Российской премьер-лиги - в Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Сочи - была введена в действие система персонифицированного учета болельщиков, более известная как Fan ID. Фанатские объединения всех клубов РПЛ, кроме грозненского "Ахмата", объявили о бойкоте матчей с применением этой системы. Использование Fan ID вызвало резкое снижение посещаемости на матчах РПЛ в пяти перечисленных выше городах по сравнению с другими аренами лиги и аналогичными встречами прошлого сезона. Так, на матче "Ростов" - "Химки" присутствовало 5 313 зрителей (в прошлом сезоне - 15 825), на матче "Ростов" - "Сочи" - 5 837 болельщиков (в прошлом сезоне - 14 564).
Что принес российскому футболу Fan ID в 3 туре РПЛ? Детальный разбор
Fan ID после 4 тура РПЛ: посещаемость падает, риторика депутатов меняется. Возможен ли отказ от цифровых паспортов?
Алаев: падение посещаемости из-за Fan ID - главная проблема. Более важная, чем отстранение от еврокубков
Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию со снижением посещаемости матчей лиги из-за введения в действие системы Fan ID.
Фото: ФК "Ростов"