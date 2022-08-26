Алаев: мы не должны хлопать дверью и уходить из УЕФА

- Отсутствие членства - тотальная изоляция. Сейчас у нас есть проблемы с поиском соперника для товарищеских матчей, а в таком случае всё еще хуже - ты просто не можешь ни с кем играть. А теперь вы задайте себе вопрос: как сказать детям, у которых есть мечта играть в футбол, что им нужно о ней забыть? Вот поэтому мы и говорим не про факт признания-непризнания со стороны РФС, а о том, что в Крыму нужно развивать футбол. И для этого есть другие варианты. Мы не должны хлопать дверью и уходить из УЕФА: нам хочется, чтобы наши клубы играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы, сборные – отбирались на чемпионаты Европы и мира, - цитирует Алаева "Чемпионат".
Ранее стало известно, что на заседании Президиума ФНЛ было рассмотрено обращение Крымского футбольного союза с просьбой разрешить участие клубов полуострова в проводимых этой организацией соревнованиях. По итогам заседания было принято решение создать рабочую группу, которая отправится в Крым и проанализирует готовность профессиональных клубов региона к интеграции. Пресс-служба УЕФА прокомментировала эту информацию напоминанием о том, что клубам Крыма с 1 января 2015 года запрещено участие в соревнованиях, проводимых под эгидой РФС, поскольку этот регион является для Европейской футбольной ассоциации "особой зоной". Последствием прямого включения крымских клубов в розыгрыш чемпионата России может стать исключение нашей страны из УЕФА и ФИФА, что приведет к снижению возможностей для организации международных матчей российских клубов и сборных команд.
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Фото: УЕФА