Алаев: когда приняли в УЕФА Косово, для меня перестали существовать западная юриспруденция и институт права

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о своем отношении к принятию Косово в ряды УЕФА и двойных стандартах международных организаций в отношении Крыма.

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17 февраля 2008 года парламент самопровозглашенной республики Косово объявил о независимости от Сербии в одностороннем порядке, при этом референдум по данному вопросу на территории края не проводился. В 2016 году Косово было принято в УЕФА, несмотря на то, что самопровозглашенную республику на тот момент признали независимым государством только 108 стран-членов ООН из 193. В марте 2014 года Крым по итогам проведенного референдума объявил о своей независимости от Украины и желании войти в состав Российской Федерации. УЕФА и ФИФА считают Крым территорией с особым футбольным статусом, прямо запрещая интегрировать крымские клубы во внутрироссийские соревнования. - Как принимали [в УЕФА] Косово - это отдельная история. В тот день для меня перестали существовать западная юриспруденция и институт права. На тот момент членом УЕФА могла стать только страна, признанная ООН. Они быстренько поменяли устав УЕФА и стали допускать в свой состав государства, которые признаются большинством стран ООН. Я сразу такой: ммм… а так можно было? Почему было так важно его принять? Влияние других стран. Привожу ли я в пример Косово в разговорах с УЕФА и ФИФА в контексте Крыма? Уходят от ответа, - приводит слова Алаева " Чемпионат ".17 февраля 2008 года парламент самопровозглашенной республики Косово объявил о независимости от Сербии в одностороннем порядке, при этом референдум по данному вопросу на территории края не проводился. В 2016 году Косово было принято в УЕФА, несмотря на то, что самопровозглашенную республику на тот момент признали независимым государством только 108 стран-членов ООН из 193. В марте 2014 года Крым по итогам проведенного референдума объявил о своей независимости от Украины и желании войти в состав Российской Федерации. УЕФА и ФИФА считают Крым территорией с особым футбольным статусом, прямо запрещая интегрировать крымские клубы во внутрироссийские соревнования.