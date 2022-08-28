- Упал на плечо. Ключица чуть-чуть болит. Я хотел продолжить матч? Нет. Наоборот, Рома Зобнин мне сказал, что если болит, то лучше меняйся, чтобы хуже не было и команду не подводить. Я сначала побегал… Потом понял, что не могу продолжать и попросил замену, - передает слова Зиньковского "Чемпионат".
Левый вингер московского "Спартака" Антон Зиньковский в выездном матче 7 тура Российской премьер-лиги с воронежским "Факелом" вышел на замену в перерыве при счете 1:0 в пользу воронежцев. При участии Зиньковского были забиты два гола "Спартака", перевернувшие ход игры - Роман Зобнин и Даниил Денисов отличились после заблокированных защитниками "Факела" ударов по воротам Антона. На 67 минуте хавбек покинул поле из-за полученного повреждения.
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Зиньковский рассказал о причинах своей обратной замены в матче "Факел" - "Спартак"
Атакующий полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский объяснил, чем была вызвана его обратная замена во втором тайме матча 7 тура РПЛ против "Факела" (4:1).
Фото: ФК "Спартак"