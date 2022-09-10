- Есть нюансы, с которыми сталкиваются только те, кто ходит на стадион, где есть Fan ID. Одно дело оформить документ на год, и ходить с ним на стадион без регулярного оформления. Но дело в том, что оформив пропуск, тебе в дальнейшем необходимо перед каждым матчем совершать определенные манипуляции, привязывать документ к билету. И без QR-кода на стадион не пустят. А если я просто решил погулять по левому берегу Дона, увидел, что есть матч - и решил пойти? У меня этого сделать не получится. Те, кто говорит, что Fan ID это нормально, не сталкивались с нюансами и не понимают, что на каждый матч надо привязывать билет к Fan ID и ждать кода. Вместо того, чтобы облегчить пропуск на стадион, нам его затруднили, - передает слова Карпина "РБ Спорт".
С начала сезона-2022/2023 на пяти стадионах Российской премьер-лиги введена в действие система персонифицированного учета болельщиков, широко известная как Fan ID. Одним из участников программы по ее введению стал домашний стадион "Ростова" "Ростов Арена", в весенней части сезона систему планируется запустить на всех стадионах лиги. Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости на аренах, назначенных участниками эксперимента по запуску этой системы. Так, на матче 7 тура РПЛ "Ростов" - ЦСКА, который состоялся в воскресенье 28 августа, присутствовало 8 616 зрителей; при этом состоявшуюся поздно вечером в среду 31 августа игру Кубка России "Ростов" - "Динамо", где электронный паспорт Fan ID не требовался, посетили 28 913 болельщиков. В 9 туре РПЛ желто-синие сыграют на своем поле с московским "Спартаком".
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Карпин: сторонники Fan ID не сталкивались с нюансами. Вместо упрощения пропуска на стадион нам его затруднили
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин перед матче 9 тура РПЛ с московским "Спартаком" высказался о проблеме Fan ID.
Фото: ФК "Ростов"